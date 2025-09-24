Ardea cadono ancora massi dal castello Sforza Cesarini | pericolo per auto e abitazioni

Ardea, 24 settembre 2025 – Continua la caduta di massi dal rudere del castello dei Nobili Sforza Cesarini, un tempo patroni delle terre e del borgo agricolo di Ardea, la città di origini plurimillenarie ricordata già dallo sbarco di Enea sulla costa alla foce del fiume Incastro. Già due anni fa si erano verificati distacchi dalla parete rocciosa e da allora l’area è stata circoscritta con barriere “New Jersey” in cemento. Nonostante ciò, la mattina di oggi si è registrata una nuova caduta di blocchi di tufo: fortunatamente non si trovava nessuno a transitare sotto il rudere e non si sono registrati danni a cose o persone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

