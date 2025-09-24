Architetture del pensiero | al Museo Cappella Sansevero le Giornate Europee del Patrimonio

Ildenaro.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il  Museo Cappella Sansevero partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, in programma il  27  e  28 settembre, con un’iniziativa speciale dal titolo  Architetture del pensiero: dialoghi di pietra e di luce. Come avviene ormai da diverse edizioni delle Giornate Europee del Patrimonio, inoltre, il Museo Cappella Sansevero si impegna anche quest’anno in un  progetto di solidarietà culturale: una  parte del ricavato   del 27 settembre, nella misura di  1 euro per ogni   visitatore pagante, verrà  destinato  all’associazione senza scopo di lucro  Friends of Naples  per il restauro delle cappelle laterali della  Basilica di   Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: architetture - pensiero

