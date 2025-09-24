Archeologia salvata in mostra i reperti recuperati

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta già richiamando tanti visitatori la mostraArcheologia salvata: i primi Etruschi a Fonterutoli”, allestita al Museo Archeologico del Chianti a Castellina in Chianti e visitabile fino al 6 gennaio 2026. La mostra: la storia dei reperti ritrovati. Più che un’esposizione, è un racconto di rinascita: quello di oltre 130 reperti etruschi sottratti agli scavi clandestini e restituiti alla collettività, in un esempio virtuoso di collaborazione fra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine. Tutto ha inizio alla fine del 2024, nei pressi di Fonterutoli, quando il Gruppo Archeologico Salingolpe di Castellina in Chianti, segnalò ai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze e alla Soprintendenza Archeologica di Siena la presenza di uno scavo clandestino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

archeologia salvata in mostra i reperti recuperati

© Lanazione.it - Archeologia salvata, in mostra i reperti recuperati

In questa notizia si parla di: archeologia - salvata

Archeologia salvata, in mostra i reperti recuperati; “Archeologia salvata”: i primi Etruschi a Fonterutoli in mostra a Castellina in Chianti; Archeologia salvata: i primi Etruschi a Fonterutoli. Super mostra a Castellina in Chianti fino al 6 gennaio 2026.

archeologia salvata mostra repertiArcheologia salvata, in mostra i reperti recuperati - Sta già richiamando tanti visitatori la mostra “Archeologia salvata: i primi Etruschi a Fonterutoli”, allestita al Museo Archeologico del ... msn.com scrive

archeologia salvata mostra repertiArcheoreperti siciliani in mostra in musei americani - Preziosi reperti archeologici siciliani saranno i protagonisti della mostra "Sunken Treasures, Ancient Seas" che approderà negli Stati Uniti per un doppio appuntamento: dal 4 ottobre 2025 all'11 genna ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Archeologia Salvata Mostra Reperti