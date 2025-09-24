archeologia salvata in mostra i reperti recuperati

Sta già richiamando tanti visitatori la mostra “Archeologia salvata: i primi Etruschi a Fonterutoli”, allestita al Museo Archeologico del Chianti a Castellina in Chianti e visitabile fino al 6 gennaio 2026. La mostra: la storia dei reperti ritrovati. Più che un’esposizione, è un racconto di rinascita: quello di oltre 130 reperti etruschi sottratti agli scavi clandestini e restituiti alla collettività, in un esempio virtuoso di collaborazione fra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine. Tutto ha inizio alla fine del 2024, nei pressi di Fonterutoli, quando il Gruppo Archeologico Salingolpe di Castellina in Chianti, segnalò ai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze e alla Soprintendenza Archeologica di Siena la presenza di uno scavo clandestino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

