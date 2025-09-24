Arcaplanet Nicolò Galante lascia la carica di ad Nominato Guillaume Seneclauze

Arcaplanet annuncia un importante cambio di leadership. A partire dal mese di ottobre 2025, Nicolò Galante lascerà la carica di amministratore delegato, ruolo che ricopre dal marzo 2022, passando il testimone a Guillaume Seneclauze. Galante ha accompagnato Arcaplanet in una fase di profonda trasformazione e crescita. Sotto la sua leadership, la rete dei negozi è cresciuta da 400 a oltre 600 punti vendita, rafforzando la leadership di mercato e sviluppando un modello omnicanale unico in Italia. Un percorso sostenuto dal potenziamento dell’e-commerce, dal lancio dell’app mobile e da un avanzato programma di fidelizzazione, che hanno reso sempre più integrata l’esperienza tra fisico e digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

