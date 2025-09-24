Arbitri Un consiglio direttivo con tanti volti nuovi
Tante novità nel Consiglio direttivo della Sezione arbitri Aia-Figc di Firenze che è stato ufficializzato dal presidente Simone Gramigni. Il vicepresidente uscente Nicola Pierpaoli, promosso componente alla Commissione Arbitri serie D. Lo sostituisce Andrea Malpezzi, responsabile dell’Organo Tecnico Sezionale. Altri cambiamenti sono invece decisi dal presidente Gramigni per valorizzare e dare nuove energie alla squadra arbitrale della stagione 202526: promossa vicepresidente con delega all’area associativa Giulia Cipriani, già coordinatrice della presidenza e responsabile degli eventi. Oltre a Pierpaoli, lasciano il Consiglio sezionale per ragioni personali Matteo Apricena e Duccio Tronci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: arbitri - consiglio
