Arbitri Serie A il Giornale | Situazione già esplosiva tra errori e tensioni interne…

Arbitri Serie A, prestazioni precarie e fibrillazioni nell’AIA: Rocchi sotto pressione, possibile riforma in vista? Le ultime. Dopo quattro turni di campionato, la situazione degli arbitri in Serie A è definita “esplosiva” dal Giornale, che analizza errori e tensioni nel mondo arbitrale italiano. Gli episodi delle ultime giornate, anche con l’ Inter, hanno messo in evidenza due fattori principali: tensioni interne all’ AIA e performance precarie sul campo da parte di arbitri e varisti. Nei giorni scorsi, come riporta il quotidiano, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha incontrato il rappresentante degli arbitri internazionali, Guida, per chiarire questioni relative a rimborsi spese e procedure interne. 🔗 Leggi su Internews24.com

