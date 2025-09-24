Arbitri Serie A il Giornale | Situazione già esplosiva tra errori e tensioni interne…

Internews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arbitri Serie A, prestazioni precarie e fibrillazioni nell’AIA: Rocchi sotto pressione, possibile riforma in vista? Le ultime. Dopo quattro turni di campionato, la situazione degli arbitri in Serie A è definita “esplosiva” dal Giornale, che analizza errori e tensioni nel mondo arbitrale italiano. Gli episodi delle ultime giornate, anche con l’ Inter, hanno messo in evidenza due fattori principali: tensioni interne all’ AIA e performance precarie sul campo da parte di arbitri e varisti. Nei giorni scorsi, come riporta il quotidiano, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha incontrato il rappresentante degli arbitri internazionali, Guida, per chiarire questioni relative a rimborsi spese e procedure interne. 🔗 Leggi su Internews24.com

arbitri serie a il giornale situazione gi224 esplosiva tra errori e tensioni interne8230

© Internews24.com - Arbitri Serie A, il Giornale: «Situazione già esplosiva, tra errori e tensioni interne…»

In questa notizia si parla di: arbitri - serie

Arbitri, Matteo Della Porta promosso in Serie D

Arbitri, promossi e bocciati in serie C: 4 dismessi per valutazioni tecniche

Arbitri, nuova stagione tra addii e promozioni: Orsato designatore in Serie C

Giornale: “Arbitri, situazione già esplosiva! C’è chi sospetta che i disastri siano perché…”; SERIE A ENILIVE - DESIGNAZIONI 3a GIORNATA; Serie A | Gli arbitri di Hellas Verona-Juventus.

arbitri serie giornale situazioneGiornale: “Arbitri, situazione già esplosiva! C’è chi sospetta che i disastri siano perché…” - Così Il Giornale nel suo focus odierno sul momento degli arbitri in Italia, dopo l'ennesimo weekend di Serie A pieno di errori ... Scrive msn.com

arbitri serie giornale situazioneIl Giornale - Fischi Avariati - Dopo appena quattro giornate di campionato, la situazione del mondo arbitrale in Serie A è già esplosiva. Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Arbitri Serie Giornale Situazione