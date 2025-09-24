Arbitri l’ex fischietto Mazzoleni denuncia | Condizionati perché FIGC non paga compensi da aprile

Calcionews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. La clamorosa rivelazione Mentre infuriano le polemiche sugli errori arbitrali in Serie A, una denuncia clamorosa arriva da una direzione inaspettata, gettando un’ombra ancora più scura sul sistema. A lanciarla è l’ex fischietto Mario Mazzoleni che, dagli studi di Sportitalia, ha svelato una grave inadempienza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Arbitri, l’ex fischietto Mazzoleni denuncia: «Condizionati perché FIGC non paga compensi da aprile»

