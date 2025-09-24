Arbitri bufera totale | Il Var così non funziona va tolto di mezzo

Calciomercato.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove critiche sul rapporto tra Var e direttori di gara in campo, allarme su tutta la classe arbitrale dopo il weekend nero Non è stato un fine settimana facile in Serie A, dal punto di vista arbitrale, tutt’altro. Le polemiche infuriano dopo gli eventi di gare come Verona-Juventus e Napoli-Pisa, rinfocolate dalle dichiarazioni del designatore Rocchi che ha ammesso alcuni errori e mostrato criticità nel funzionamento del sistema Var. Secondo alcuni opinionisti, a queste condizioni il Var potrebbe anche essere rimosso. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

arbitri bufera totale il var cos236 non funziona va tolto di mezzo

© Calciomercato.it - Arbitri, bufera totale: “Il Var così non funziona, va tolto di mezzo”

In questa notizia si parla di: arbitri - bufera

Bufera arbitri in Premier: il Var di Liverpool-Arsenal rimosso poche ore prima dell’inizio (Nyt)

Barcellona-Real Madrid, l'arbitro designato scoppia in lacrime: caos alla vigilia della finale; Inter batte Genoa, va a +15 sulla Juve. Polemiche per rigore; Chi è Marco Serra, l’arbitro nella bufera dopo Milan-Spezia.

arbitri bufera totale varArbitri, bufera totale: “Il Var così non funziona, va tolto di mezzo” - Continuano le polemiche sulle direzioni arbitrali in Serie A, commenti pesanti sulla gestione del Var dopo le dichiarazioni di Rocchi ... Segnala calciomercato.it

Verona-Juve, l’ammissione dell’AIA: Rapuano dritto in Serie B e Var congelato - L’eredità degli episodi della partita di sabato contro l’Hellas: il direttore di gara viene retrocesso con effetto immediato ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Arbitri Bufera Totale Var