Nuove critiche sul rapporto tra Var e direttori di gara in campo, allarme su tutta la classe arbitrale dopo il weekend nero Non è stato un fine settimana facile in Serie A, dal punto di vista arbitrale, tutt’altro. Le polemiche infuriano dopo gli eventi di gare come Verona-Juventus e Napoli-Pisa, rinfocolate dalle dichiarazioni del designatore Rocchi che ha ammesso alcuni errori e mostrato criticità nel funzionamento del sistema Var. Secondo alcuni opinionisti, a queste condizioni il Var potrebbe anche essere rimosso. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Arbitri, bufera totale: “Il Var così non funziona, va tolto di mezzo”