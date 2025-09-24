Aragona premia i suoi talenti nel mondo | da FedEx a re Carlo cinque storie di successo
Dalla tecnologia aerospaziale al design delle calzature reali passando per la ricerca universitaria, l’arte scenografica e l’eccellenza militare. Aragona celebra i suoi figli più illustri con la terza edizione del premio “Aragonesi nel mondo” in programma venerdì 3 ottobre alle 19,30 nella chiesa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Aragona premia i suoi talenti nel mondo: da FedEx a re Carlo, cinque storie di successo
Venerdì 3 e sabato 4 ottobre torna il Premio Città di Aragona. Ecco tutti i premiati ( foto ) - Giunto alla sua III Edizione, il Premio è organizzato dall’Associazione Culturale Aragonesi nel Mondo, presieduta dal cav. Secondo scrivolibero.it