Aragona firmato il contratto per la nuova mensa scolastica alla Fontes Episcopi

Aragona compie un nuovo passo avanti sul fronte dei servizi scolastici. Oggi, 23 settembre, nei locali del palazzo di città è stato firmato il contratto di appalto con la ditta Marturana Costruzioni srl per la realizzazione della nuova mensa scolastica nei locali seminterrati della scuola media. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

