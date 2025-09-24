Aragona firmato il contratto per la nuova mensa scolastica alla Fontes Episcopi
Aragona compie un nuovo passo avanti sul fronte dei servizi scolastici. Oggi, 23 settembre, nei locali del palazzo di città è stato firmato il contratto di appalto con la ditta Marturana Costruzioni srl per la realizzazione della nuova mensa scolastica nei locali seminterrati della scuola media. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Aragona, firmato il contratto per la nuova mensa scolastica alla Fontes Episcopi
Aragona, stipulato contratto per nuova mensa scolastica. Pendolino: “eccellenza in termini di sicurezza e servizi offerti” - Stipulato al Comune di Aragona il Contratto di Appalto dei Lavori con la ditta MARTURANA COSTRUZIONI s. Secondo scrivolibero.it