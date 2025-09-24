Aprilia SR GT Replica 2025 | l’anima racing di Noale arriva in città

Lo scooter urban adventure della casa veneta, sempre proposto nelle cilindrate da 125 e 200 cc, si aggiorna con i colori dei prototipi della MotoGp. Nuovi dettagli estetici, stessa base tecnica collaudata, prezzi leggermente più alti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

