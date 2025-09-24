Apre la stagione delle fiere Arriva il Mercatone e torna la Città di Natale
L’autunno porta con sé la grande stagione delle fiere. Un ponte ideale fino all’inverno per una staffetta che andrà dall’immancabile giro del mondo con i sapori del mercato internazionale, ai banchi dei tirolesi in arrivo per la Città di Natale. Il primo appuntamento sarà dal 10 al 12 ottobre ad Arezzo con la diciannovesima edizione del Mercato Internazionale: una delle conferme dell’autunno che promette il giro del mondo del gusto insieme a Confcommercio. Il centro si prepara ad accogliere di nuovo una delle rassegne più datate, che dal venerdì alla domenica invaderà la città con oltre 300 stand internazionali, per un’esperienza tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da ogni continente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
