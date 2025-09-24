Apre il mega-ristorante per famiglie Pollicino e cerca personale | come candidarsi
Un mega ristorante per tutta la famiglia nello spazio della ex Lidl di San Rocco.Apre a Novara Pollicino, locale della nota catena di birrerie con cucina. La struttura avrà una superficie di 2.240 metri quadrati, 600 posti a sedere, un’area giochi di 300 metri quadrati dedicata ai bambini fino a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
