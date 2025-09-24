Appuntamento con l’amore | 10 curiosità sul film con Julia Roberts

Appuntamento con l’amore (in originale Valentine’s Day ) è un film del 2010 diretto dal mago delle commedie romantiche, Garry Marshall. Film corale, ruota attorno a 10 differenti storie ambientate a Los Angeles il giorno di San Valentino, è stato un vero successo al box office, tanto da guadagnarsi un sequel Capodanno a New York. Il cast, ricco di star, comprende: Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Ashton Kutcher, Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Eric Dane, Emma Roberts, Taylor Swif, Taylor Lautner, Queen Latifah, George Lopez, Topher Grace, Carter Jenkins, Shirley MacLaine, Héctor Elizondo e Kathy Bates. 🔗 Leggi su Cinefilos.it