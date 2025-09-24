Approvato il progetto esecutivo per la mensa della scuola Flavia Casadei investimento da 840 mila euro

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della mensa della scuola primaria "Flavia Casadei", nell'ambito del “Pnrr Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università” (Piano di estensione del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

La mensa alla scuola Casadei pronta per l'anno scolastico 26-27: cantiere al via - L'aggiudicazione alla ditta appaltatrice è già avvenuta e la consegna dei lavori è prevista per lunedì prossimo, 29 settembre ... Da altarimini.it

