Approvato il progetto esecutivo per la mensa della scuola Flavia Casadei investimento da 840 mila euro

Riminitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della mensa della scuola primaria "Flavia Casadei", nell'ambito del “Pnrr Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università” (Piano di estensione del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: approvato - progetto

Fiumicino, nuovi impianti di climatizzazione per i nidi comunali: approvato il progetto

Chiesa di San Francesco, approvato il progetto. Presto parte il restauro

Lavoro e inclusione: progetto approvato dal consiglio comunale di Martina Franca Ieri

Approvato il progetto esecutivo per la mensa della scuola Flavia Casadei”, investimento da 840 mila euro; Al via il progetto di riqualificazione della mensa della scuola primaria di San Lorenzo; Via al progetto della nuova mensa scolastica: tempo pieno e più servizi alle famiglie.

approvato progetto esecutivo mensaLa mensa alla scuola Casadei pronta per l'anno scolastico 26-27: cantiere al via - L'aggiudicazione alla ditta appaltatrice è già avvenuta e la consegna dei lavori è prevista per lunedì prossimo, 29 settembre ... Da altarimini.it

COMMENTA 1 min STAMPA - La giunta comunale di Crotone ha dato il via libera per la costruzione della nuova Scuola a Salica: investimento da 1,3 milioni di euro ... Scrive ilcrotonese.it

Cerca Video su questo argomento: Approvato Progetto Esecutivo Mensa