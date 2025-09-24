Apple TV+ svela il trailer e i ristoranti protagonisti di Knife Edge | Per una Stella Michelin la nuova serie prodotta da Gordon Ramsay
Oggi Apple TV+ ha svelato il trailer di Knife Edge: Per una Stella Michelin, la nuova docuserie prodotta dalla società di produzione di Gordon Ramsay, Studio Ramsay Global, e condotta dall’esperto di cucina Jesse Burgess, co-fondatore e presentatore di TopJaw. La serie in otto puntate, che farà il suo debutto il 10 ottobre su Apple TV+, accompagna gli spettatori nell’emozionante mondo dell’alta cucina, catturando la pressione e l’ambizione che caratterizzano il percorso di ogni chef verso il riconoscimento Michelin. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
