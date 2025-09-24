Appiano Gentile Inter | allenamento in vista del Cagliari assente Bonny!

Internews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo in campionato contro il Sassuolo, l’Inter ha cominciato a preparare la prossima sfida di sabato contro il Cagliari. Lautaro Martinez atteso al rientro tra i titolari, mentre Bonny non ha preso parte all’allenamento di oggi insieme al resto del gruppo per un piccolo problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

appiano gentile inter allenamento in vista del cagliari assente bonny

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: allenamento in vista del Cagliari, assente Bonny!

In questa notizia si parla di: appiano - gentile

Disastro Inter: infortuni molto pesanti | L’annuncio fa tremare Appiano Gentile

Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti

Inter, si lavora per la nuova stagione! Tutti ad Appiano Gentile

FLASH| Un solo assente nella seduta di allenamento ad Appiano Gentile: il motivo; Stagione il 26 luglio il raduno al BPER Training Centre; Programma allenamenti settimanale: venerdì 5/9 amichevole Inter-Padova ad Appiano Gentile (a porte chiuse).

appiano gentile inter allenamentoGazzetta: “Ad Appiano sensazione chiara su questa Inter” - Grazie alle due vittorie di fila ritrovate tra Champions League e campionato, si è finalmente rialzato il morale dell’ Inter ad Appiano Gentile. Come scrive passioneinter.com

appiano gentile inter allenamentoSky - Allenamento mattutino per l'Inter. Occhi puntati su Lautaro Martinez: Chivu ha un obiettivo chiaro - L'Inter lavora intensamente ad Appiano Gentile, in una settimana sgombra di impegni che conduce al match dell'Unipol Domus contro il Cagliari, in programma sabato sera alle 20. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Appiano Gentile Inter Allenamento