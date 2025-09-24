Appiano Gentile Inter | allenamento in vista del Cagliari assente Bonny!

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo in campionato contro il Sassuolo, l’Inter ha cominciato a preparare la prossima sfida di sabato contro il Cagliari. Lautaro Martinez atteso al rientro tra i titolari, mentre Bonny non ha preso parte all’allenamento di oggi insieme al resto del gruppo per un piccolo problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

