Appiano Gentile arrestato pusher di 16 anni in un bivacco nel bosco
Appiano Gentile (Como), 24 settembre 2025 – Spacciava nel bosco a 16 anni, assieme a un adulto italiano di 36 anni. I due sono stati arrestati ieri dalla Squadra Mobile di Como, durante un'operazione condotta nella zona boschiva di Pian del Bosco ad Appiano Gentile. Qui i poliziotti hanno prima osservato una via vai di soggetti, acquirenti di stupefacenti, e poi sono intervenuti, bloccando l'uomo, residente a Melzo, e il ragazzino, un sedicenne marocchino senza fissa dimora. Con loro avevano 18 grammi di cocaina, 65 di eroina, 450 di hascisc, oltre a 800 euro e 40 franchi svizzeri. Nel bivacco c'era inoltre materiale per il confezionamento delle dosi di droga, che venivano preparate dal ragazzo, e poi affidate all'adulto per la consegna ai clienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Droga nei boschi nel Comasco, tre arresti: nel bivacco sopra Appiano Gentile un 16enne pesava gli stupefacenti - Un secondo blitz è scattato nella zona di Bregnano, dove è stato arrestato un 25enne ... Si legge su milano.corriere.it
Doppio blitz nei boschi dello spaccio a Bregnano e Appiano, tre arresti - Doppio blitz della polizia di Stato a Bregnano e Appiano Gentile, tre arresti per spaccio. Lo riporta espansionetv.it