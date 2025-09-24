Appiano Gentile (Como), 24 settembre 2025 – Spacciava nel bosco a 16 anni, assieme a un adulto italiano di 36 anni. I due sono stati arrestati ieri dalla Squadra Mobile di Como, durante un'operazione condotta nella zona boschiva di Pian del Bosco ad Appiano Gentile. Qui i poliziotti hanno prima osservato una via vai di soggetti, acquirenti di stupefacenti, e poi sono intervenuti, bloccando l'uomo, residente a Melzo, e il ragazzino, un sedicenne marocchino senza fissa dimora. Con loro avevano 18 grammi di cocaina, 65 di eroina, 450 di hascisc, oltre a 800 euro e 40 franchi svizzeri. Nel bivacco c'era inoltre materiale per il confezionamento delle dosi di droga, che venivano preparate dal ragazzo, e poi affidate all'adulto per la consegna ai clienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Appiano Gentile, arrestato pusher di 16 anni in un bivacco nel bosco