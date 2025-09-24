Appello delle monache | Aiutateci a restaurare l’Eremo di Lecceto E lanciano la raccolta fondi

Siena, 24 settembre 2025 – “Restaura lo scrigno, custodisci il tesoro! Aiutaci a custodire il tesoro comune della presenza agostiniana a Lecceto ”. È così che inizia l’appello lanciato dalle monache agli amici che frequentano Lecceto e a tutta la cittadinanza senese per poter mettere in sicurezza l’ala est dell’Eremo, bisognosa di un importante intervento di consolidamento strutturale per contrastarne il dissesto. “Siamo già state beneficate dalla Fondazione Mps – rileva la Priora della comunità di Lecceto, madre Sara Maria Cozzolongo – che ci ha ammesso al bando ’Let’s Art! 2025’ per uno stralcio del progetto complessivo; tale stralcio riguarda il consolidamento della facciata est dell’Eremo sulla quale insiste, all’interno, nell’ambiente del refettorio monastico, un affresco delle Nozze di Cana di autore senese del secolo XVII, già evidentemente lesionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

