Appello delle monache | Aiutateci a restaurare l’Eremo di Lecceto E lanciano la raccolta fondi
Siena, 24 settembre 2025 – “Restaura lo scrigno, custodisci il tesoro! Aiutaci a custodire il tesoro comune della presenza agostiniana a Lecceto ”. È così che inizia l’appello lanciato dalle monache agli amici che frequentano Lecceto e a tutta la cittadinanza senese per poter mettere in sicurezza l’ala est dell’Eremo, bisognosa di un importante intervento di consolidamento strutturale per contrastarne il dissesto. “Siamo già state beneficate dalla Fondazione Mps – rileva la Priora della comunità di Lecceto, madre Sara Maria Cozzolongo – che ci ha ammesso al bando ’Let’s Art! 2025’ per uno stralcio del progetto complessivo; tale stralcio riguarda il consolidamento della facciata est dell’Eremo sulla quale insiste, all’interno, nell’ambiente del refettorio monastico, un affresco delle Nozze di Cana di autore senese del secolo XVII, già evidentemente lesionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: appello - monache
“Aiutateci a ritrovare Cristiana”: Appello per la studentessa scomparsa il 16 settembre a Roma, zona #TorBellaMonaca, dopo essere uscita per andare a scuola. Ha con sé uno zaino nero, il telefono è spento. Qualcuno l’ha incontrata? [PAGINA]? https://www. - facebook.com Vai su Facebook
Appello delle monache: “Aiutateci a restaurare l’Eremo di Lecceto”. E lanciano la raccolta fondi.
Appello delle monache: “Aiutateci a restaurare l’Eremo di Lecceto”. E lanciano la raccolta fondi - Le Monache Agostiniane ai fedeli e alla città: “Urgente il consolidamento strutturale per contrastarne il dissesto” ... lanazione.it scrive
San Girolamo, l’appello: "Aiutateci a sostenere il restauro del patrimonio" - La Confraternita in cerca di risorse: "Condividiamo il lascito artistico e spirituale". Segnala msn.com