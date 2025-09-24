Appalti e camorra Nicola Ferraro torna libero | annullata l'ordinanza per l'imprenditore

È stato scarcerato l'imprenditore accusato di avere creato il "sistema Ferraro", per pilotare appalti pubblici; il Tribunale del Riesame ha annullato in toto l'ordinanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel sistema di appalti pilotati c’erano camorra e Cosa Nostra siciliana. Ecco le accuse a Nicola Ferraro

Appalti e camorra: gip esclude aggravante mafiosa per “sistema Ferraro”, Procura presenta appello

appalti camorra nicola ferraroAppalti e camorra, Nicola Ferraro torna libero: annullata l’ordinanza per l’imprenditore - È stato scarcerato Nicola Ferraro, imprenditore ed ex consigliere regionale Udeur, arrestato lo scorso 9 settembre nell'ambito di una indagine della Direzione Distrettuale Antimafia su un presunto ... Come scrive fanpage.it

appalti camorra nicola ferraroCaserta, caso appalti truccati: Nicola Ferraro torna in libertà - Svolta a sorpresa nell'inchiesta della Procura antimafia di Napoli sulle presunte sanificazioni addomesticate che lo scorso 9 settembre è sfociata nell'esecuzione di 17 ... Si legge su ilmattino.it

