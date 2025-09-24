Aperto il bando della quarta edizione del premio letterario Dante Arfelli | tra gli inediti torna la categoria romanzo

Forlitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bertinoro e la casa editrice Readerforblind istituiscono, anche per il 2025, il Premio Letterario "Dante Arfelli”. Dedicato alla figura di un importante scrittore, definito l’Albert Camus italiano, nato a Bertinoro e riscoperto dalla casa editrice di Ladispoli Readerforblind, il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aperto - bando

Fiumicino, libri gratis alle elementari: aperto il bando

Aperto il bando 2025 per il Premio Don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso davanti alla sua parrocchia

“Digital Library”, nuovo bando Mic aperto a Università ed Enti locali

Aperto il bando della quarta edizione del premio letterario Dante Arfelli: tra gli inediti torna la categoria romanzo; Arte, al via il bando della IV edizione concorso Ecco Echo Awards; Premio Film Impresa: al via la quarta edizione.

Cinema, Premio Film Impresa: aperto bando della quarta edizione - È ufficialmente aperto il bando per partecipare alla quarta edizione di Premio Film Impresa, l'iniziativa ideata e realizzata da Unindustria, con il supporto di ... Lo riporta iltempo.it

aperto bando quarta edizioneXNL Aperto, quarta edizione - Dal 19 al 21 settembre 2025 XNL Arte presenta la quarta edizione di XNL Aperto, il progetto diffuso di arte contemporanea che coinvolge la città di Piacenza e il suo territorio in un articolato ... Da ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Aperto Bando Quarta Edizione