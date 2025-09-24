Aperitivo al Museo Civico di Chianciano

Il Movimento Turismo del Vino Toscana, con Ia cooperativa Itinera e la Rete Museale della Toscana, lancia la prima edizione di ’Aperitivo al Museo’, l’evento che unisce il fascino dell’arte e della storia all’eccellenza della produzione enologica della Toscana. L’appuntamento, rivolto ad appassionati, turisti e realtà del settore, è in programma per sabato 11 ottobre, dalle 18 alle 21, in sette musei distribuiti nelle province toscane. "L’idea nasce per valorizzare il profondo legame tra vino e cultura della nostra regione e il progetto si pone l’obiettivo di offrire una nuova esperienza sensoriale e culturale", spiega Anastasia Mancini (foto), presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

