Bologna, 24 settembre 2025 - La scienza torna protagonista nelle città della Romagna. Venerdì 26 settembre 2025 la Notte europea dei ricercatori porterà esperimenti, laboratori e dimostrazioni in piazze, musei e spazi urbani, trasformando il territorio in un grande laboratorio a cielo aperto. L’iniziativa Society reAGIAMO, sostenuta dalle Università di Bologna e Ferrara insieme a enti di ricerca nazionali e al Consorzio Cineca, invita cittadini, studenti e famiglie a un incontro diretto con chi ogni giorno lavora alla costruzione di nuove conoscenze. L’obiettivo è creare un dialogo tra ricerca e società, con uno sguardo rivolto alle sfide globali come i cambiamenti climatici e le trasformazioni tecnologiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aperitivi con la scienza e viaggi nel tempo con l’AI: gli eventi della Notte dei ricercatori in Romagna

