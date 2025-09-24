AOU Sant’Andrea al via formazione personale Percorso Vittime violenza

Roma, 24 settembre 2025 – Formare il personale che a vario titolo soccorre le persone vittime di violenza fisica, psicologica o sessuale nell’ambito del “Percorso per vittime di abusi e violenze senza differenza di genere e di sesso”, che dal 2018 opera all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma. Questo l’obiettivo di “Dare Voce al Silenzio: formare per assistere”, iniziativa che si svolgerà venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 11 e per l’intera giornata nella sede della Facoltà di Medicina – Sapienza Università di Roma (adiacente l’Ospedale Sant’Andrea). L’evento viene organizzato e promosso dalla referente del Percorso, Marzietta Montesano e dalla squadra multidisciplinare che garantisce quotidianamente il servizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it