Anziano picchia infermiere con la stampella | la violenta aggressione in un ospedale a Milano

Milanotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si stanca di aspettare e picchia l'infermiere con una stampella. La violenta aggressione è avvenuta martedì sera al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Milano. Il violento, un anziano egiziano di 73 anni, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo radiomobile.La violenta aggressione al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

