A Parabiago, in via Gajo, un tentativo di scippo ai danni di un’anziana signora si è trasformato in una vera e propria corsa contro il tempo per fermare il responsabile. Tutto è accaduto domenica intorno alle 15.30. Un giovane di 19 anni, di nazionalità egiziana e senza fissa dimora, ha preso di mira una donna di 87 anni che stava camminando tranquillamente lungo la strada. Con un gesto rapido e violento l’ha afferrata per un braccio, strappandole la collanina d’oro che portava al collo. L’anziana, spaventata e sotto choc, ha gridato attirando l’attenzione di due cittadini parabiaghesi che, senza esitazione, sono intervenuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anziana rapinata. Due passanti fermano il ladro