Oggi é il giorno della rivincita, si spera, per l’Italia di Anzani e Porro. I due portacolori della Valsa Group sono per ora ai margini della squadra dato che i titolari sono o sono diventati Gargiulo e Bottolo, ma sempre pronti per essere chiamati in causa soprattutto se le cose dovessero mettersi male: alle 9.30 sarà infatti il momento dei quarti di finale dei Campionati del Mondo nelle Filippine tra Italia e Belgio, dopo la recente vittoria di Deroo e soci nel girone col punteggio di 3-2. Un’Italia che battendo 3-0 l’Argentina ha posto fine al Mondiale di Giraudo, che tra l’altro ha subito il mani fuori del match point da Bottolo, e che adesso si candida come pretendente più accreditata per affrontare in semifinale la Polonia, che però dovrà vedersela contro la sorprendente Turchia di Lagumdzija. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anzani e Porro in attesa. Riscatto azzurro possibile