Antonio Diuccio 24enne scomparso | appello della mamma

Anteprima24.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono passate quasi 24 ore da quando Antonio Diuccio, 24enne residente ad Altavilla Irpina è uscito di casa e non vi ha fatto più ritorno. “Mio figlio Antonio si è allontanato ieri alle 17 da casa, ad Altavilla Irpina. Sono disperata, aiutami a cercarlo”. Dalle telecamere risulta che il 24enne sia salito su un pullman diretto ad Avellino.  Antonio è alto 1.86 m, ha i capelli biondo scuro, gli occhi azzurri e porta gli occhiali. Quando è uscito di casa indossava una maglia nera, jeans e scarpe Nike.    L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

antonio diuccio 24enne scomparso appello della mamma

© Anteprima24.it - Antonio Diuccio, 24enne scomparso: appello della mamma

In questa notizia si parla di: antonio - diuccio

Altavilla Irpina, scomparso il giovane Antonio Diuccio. L'appello della madre: "Aiutatemi a cercarlo"

Altavilla Irpina, scomparso il giovane Antonio Diuccio. L'appello della madre: Aiutatemi a cercarlo; Chi era Antonio Bitonti Uccio Show, il cabarettista morto in un incidente ferroviario; Antonio Diuccio, 24enne scomparso: appello della mamma.

Altavilla, scomparso un 24enne: l’appello per ritrovarlo - Ad Altavilla Irpina sono ore di angoscia per la famiglia di Antonio Diuccio, 24 anni, di cui da ieri pomeriggio non si hanno più notizie. Lo riporta irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Antonio Diuccio 24enne Scomparso