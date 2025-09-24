Antonio Diuccio 24enne scomparso | appello della mamma

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono passate quasi 24 ore da quando Antonio Diuccio, 24enne residente ad Altavilla Irpina è uscito di casa e non vi ha fatto più ritorno. “Mio figlio Antonio si è allontanato ieri alle 17 da casa, ad Altavilla Irpina. Sono disperata, aiutami a cercarlo”. Dalle telecamere risulta che il 24enne sia salito su un pullman diretto ad Avellino. Antonio è alto 1.86 m, ha i capelli biondo scuro, gli occhi azzurri e porta gli occhiali. Quando è uscito di casa indossava una maglia nera, jeans e scarpe Nike. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

