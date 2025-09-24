Antonio Conte a Dazn ma chi io? | cala il gelo in diretta
A furia di scherzare sui nomi, anche Antonio Conte è caduto nella gaffe per un suo giocatore. Alessandro Buongiorno, infatti, è dovuto uscire poco prima della fine del monday-night contro il Pisa al Maradona per un risentimento muscolare alla coscia sinistra che adesso rischia di fargli saltare il big match di domenica prossima, a San Siro contro il Milan. Ai microfoni di DAZN, a fine gara, si presenta come di consueto l’allenatore del Napoli, che analizza pacatamente e lucidamente la partita nei suoi aspetti: "Non è mai facile vincere, oggi abbiamo giocato contro una squadra per cui avevo messo in guardia i ragazzi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Napoli, Antonio Conte inizia male: ko 2-0 con l'Arezzo (Serie C) al debutto
Napoli, un ex City per rinforzare l’attacco di Antonio Conte?
Il gigante col turbante: come Beukema si è preso la Serie A e ha conquistato Napoli. Un leader silenzioso, quasi insuperabile nei duelli e con la mentalità giusta per il calcio di Antonio Conte
#NapoliPisa Chiusa la quarta giornata di campionato e il Napoli campione in carica è di nuovo solo in testa alla classifica. Il tecnico Antonio Conte è soddisfatto ma invita a frenare i facili entusiasmi: "Dovremo fare fronte ad un'annata completamente nuova".
Conte in confusione in TV alla domanda di Meloni su Buongiorno: Chi io? Grazie per avermelo chiesto; Napoli, Conte: Io qui ci sto benissimo, però non sono stupido; Conte festeggia lo Scudetto col Napoli, ma parla anche del futuro: Io e De Laurentiis due vincenti in modo diverso.
Conte in confusione in TV alla domanda di Meloni su Buongiorno: “Chi io? Grazie per avermelo chiesto” - Il siparietto tra il tecnico del Napoli e l'inviata di DAZN, Giusy Meloni, capita in chiusura di collegamento dal Maradona: "A me serve il defibrillatore ... Scrive fanpage.it
"Buongiorno come sta?", Conte fraintende a Dazn: "Chi, io? Ah Buongiorno..." - Simpatico siparietto ieri a Dazn al termine dell'intervista di Antonio Conte dopo la vittoria per 3- Si legge su tuttonapoli.net