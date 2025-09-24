A furia di scherzare sui nomi, anche Antonio Conte è caduto nella gaffe per un suo giocatore. Alessandro Buongiorno, infatti, è dovuto uscire poco prima della fine del monday-night contro il Pisa al Maradona per un risentimento muscolare alla coscia sinistra che adesso rischia di fargli saltare il big match di domenica prossima, a San Siro contro il Milan. Ai microfoni di DAZN, a fine gara, si presenta come di consueto l’allenatore del Napoli, che analizza pacatamente e lucidamente la partita nei suoi aspetti: "Non è mai facile vincere, oggi abbiamo giocato contro una squadra per cui avevo messo in guardia i ragazzi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Antonio Conte a Dazn, "ma chi io?": cala il gelo in diretta