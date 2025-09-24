Antonino Labate | Non solo auto ma anche esperienze Vi rivelo i piani di Alpine
Antonino Labate, Vice-President Sales, Marketing & Customer Experience di Alpine, non ha dubbi: “L’obiettivo è posizionarci come high-end sport specialty brand, con l’ambizione di andare beyond the car: non solo auto, ma esperienze”. Cosa significa nel dettaglio? “La marca si colloca in un’area non ancora del tutto coperta, laterale al lusso premium, con una forte componente esperienziale. Per questo stiamo ampliando la nostra rete europea di partner, che per noi non sono semplici dealer, ma veri Alpine Centres. Non si limitano alla vendita di auto e servizi, ma offrono anche esperienze. L’esempio più concreto è l’Atelier, che combina quattro aree: intrattenimento (capsule collection, merchandising, trasmissione delle gare), community (i nostri clienti sono appassionati ed esperti, desiderosi di far parte di un gruppo), esposizione auto e soprattutto la personalizzazione, dal catalogo fino al one-off bespoke”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: antonino - labate
Antonino Labate - facebook.com Vai su Facebook
Sembra uscita da un videogame, una Alpine così non si è mai vista; La Alpine A110 GTS ispirata ai videogiochi; Antonino Labate e l’A-Team di padel.
Antonino Labate: "Non solo auto, ma anche esperienze. Vi rivelo i piani di Alpine" - President Sales, Marketing & Customer Experience di Alpine: "Nei prossimi 7 anni introdurremo quasi un modello all’anno, per un totale di 7 nuovi modelli" ... Da msn.com
Cupra, il direttore strategico Antonino Labate: “Così creiamo le nostre auto dalle gare” - Da Formentor a Leon, da Urban Rebel a Born, prima di Tavascan, Suv elettrico che vedremo a partire dal 2024: è la gamma Cupra che sta conquistando il mondo dell’automotive grazie al design muscolare, ... gazzetta.it scrive