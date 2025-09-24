Antonino Labate | Non solo auto ma anche esperienze Vi rivelo i piani di Alpine

Antonino Labate, Vice-President Sales, Marketing & Customer Experience di Alpine, non ha dubbi: “L’obiettivo è posizionarci come high-end sport specialty brand, con l’ambizione di andare beyond the car: non solo auto, ma esperienze”. Cosa significa nel dettaglio? “La marca si colloca in un’area non ancora del tutto coperta, laterale al lusso premium, con una forte componente esperienziale. Per questo stiamo ampliando la nostra rete europea di partner, che per noi non sono semplici dealer, ma veri Alpine Centres. Non si limitano alla vendita di auto e servizi, ma offrono anche esperienze. L’esempio più concreto è l’Atelier, che combina quattro aree: intrattenimento (capsule collection, merchandising, trasmissione delle gare), community (i nostri clienti sono appassionati ed esperti, desiderosi di far parte di un gruppo), esposizione auto e soprattutto la personalizzazione, dal catalogo fino al one-off bespoke”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

