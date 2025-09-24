Momento delicato per Antonella Clerici. Dopo l'intervento alle ovaie subito un anno e mezzo fa la conduttrice vive un altro periodo difficile dal punto di vista della salute. Lo ha confessato lei stessa in televisione. Durante l'ultima puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda su Rai1, la conduttrice ha rivelato di soffrire di un problema al diaframma, che – ha spiegato – " si è alzato tantissimo, sopra il cuore e sopra i polmoni ". Cosa è successo. Come era già accaduto in passato Antonella Clerici ha scelto di essere onesta con il suo pubblico, parlando dei suoi problemi di salute ma, allo stesso tempo, rassicurando tutti sulle sue buone condizioni: " Mi sto curando, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo problema di salute". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Antonella Clerici spiazza tutti in diretta: "Fatico a respirare". Cosa è successo