Antonella Clerici spiazza tutti in diretta | Fatico a respirare Cosa è successo
Momento delicato per Antonella Clerici. Dopo l'intervento alle ovaie subito un anno e mezzo fa la conduttrice vive un altro periodo difficile dal punto di vista della salute. Lo ha confessato lei stessa in televisione. Durante l'ultima puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda su Rai1, la conduttrice ha rivelato di soffrire di un problema al diaframma, che – ha spiegato – " si è alzato tantissimo, sopra il cuore e sopra i polmoni ". Cosa è successo. Come era già accaduto in passato Antonella Clerici ha scelto di essere onesta con il suo pubblico, parlando dei suoi problemi di salute ma, allo stesso tempo, rassicurando tutti sulle sue buone condizioni: " Mi sto curando, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo problema di salute". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: antonella - clerici
Antonella Clerici svela il mistero della telecamera Rai in casa sua
Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode
RAI1: PER ANTONELLA CLERICI ARRIVA UN NUOVO IMPEGNO IN PRIME TIME?
Antonella Clerici rivela in tv: «Ho un problema di salute» - facebook.com Vai su Facebook
Non avrei mai pensato di scrivere una cosa del genere, però il coraggio di una Antonella Clerici in questo clima non è da sottovalutare. - X Vai su X
Antonella Clerici e la risposta sul portafortuna: “L’ho messo nelle mutande”. Ariston gelato; Antonella Clerici spiazza Cattelan con una battutaccia: cosa è successo; Amadeus, il gesto di Antonella Clerici ai Soliti Ignoti spiazza i fan: «Com'è possibile?».
Antonella Clerici ha un problema di salute e con sincerità racconta di cose si tratta - Antonella Clerici per la prima volta parla di un nuovo problema di salute che sta affrontando e che riguarda il suo diaframma ... Riporta ultimenotizieflash.com
Antonella Clerici, la confessione in diretta: “Ho un problema di salute”, l’annuncio a È sempre Mezzogiorno - Nel corso della puntata di oggi del noto cooking show, la conduttrice ha spiegato ai telespettatori il perché dei suoi abbassamenti di voce: le sue parole. Come scrive libero.it