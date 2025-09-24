Anticipazioni Uomini E Donne | Agnese Liquida Federico Mastrostefano Perchè Brillo!

Uomini e Donne: colpi di scena, sbronze e baci contesi nello studio di Maria De Filippi Negli studi di Canale 5 si è appena consumata una nuova, succosissima registrazione di Uomini e Donne, il dating show che continua a tenere incollati milioni di telespettatori grazie a litigi infuocati, triangoli amorosi e sorprese inaspettate. Con Maria De Filippi al timone e gli immancabili commenti pungenti di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, la puntata promette scintille. Tra uscite a sorpresa e momenti al limite dell’imbarazzo, a far parlare è soprattutto lui: Federico Mastrostefano, protagonista di una serata degna di un film tragicomico. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini E Donne: Agnese Liquida Federico Mastrostefano Perchè Brillo!

