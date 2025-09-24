Reduce da un anno decisamente tumultuoso, inaugurato con una crisi che nel giro di qualche giorno ha ridosso all’osso l’organico della divisione gaming, Annapurna Interactive ha ora molto da dimostrare, specie considerando la consolidata reputazione di un’etichetta che nel tempo è diventata un nome di spicco nel panorama indipendente. Su queste note l’evento del Tokyo Game Show, cui abbiamo potuto assistere in anteprima qualche giorno fa, non ci è sembrato cedere vistosamente di fronte alle aspettative della platea, al netto della pesante assenza di un titolo che, almeno in potenza, avrebbe potuto alzare significativamente l’asticella dello show. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Annapurna Direct, tutti i titoli presentati in anteprima nel corso Tokyo Game Show