Annapurna Direct tutti i titoli presentati in anteprima nel corso Tokyo Game Show
Reduce da un anno decisamente tumultuoso, inaugurato con una crisi che nel giro di qualche giorno ha ridosso all’osso l’organico della divisione gaming, Annapurna Interactive ha ora molto da dimostrare, specie considerando la consolidata reputazione di un’etichetta che nel tempo è diventata un nome di spicco nel panorama indipendente. Su queste note l’evento del Tokyo Game Show, cui abbiamo potuto assistere in anteprima qualche giorno fa, non ci è sembrato cedere vistosamente di fronte alle aspettative della platea, al netto della pesante assenza di un titolo che, almeno in potenza, avrebbe potuto alzare significativamente l’asticella dello show. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: annapurna - direct
Per la prima volta nella sua storia, Annapurna Interactive sarà presente al Tokyo Game Show 2025 con tre giochi. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
Annapurna Direct, tutti i titoli presentati in anteprima nel corso Tokyo Game Show; Annapurna Interactive Direct annunciato, si terrà il 23 settembre durante il Tokyo Game Show; Level-5 sarà al Tokyo Game Show 2025 con tre giochi, tutti disponibili entro fine anno.
Annapurna Interactive Direct annunciato, si terrà il 23 settembre durante il Tokyo Game Show - Annapurna Interactive ha confermato che trasmetterà l'evento Annapurna Interactive Direct From Tokyo 2025 durante il Tokyo Game Show, precisamente nella notte tra il 23 e il 24 settembre alle ore 2:00 ... Si legge su it.ign.com
Annapurna ha annunciato un evento per il TGS 2025: verranno presentati tre giochi - Annapurna Interactive, publisher acclamato per produzioni come Stray, Outer Wilds e What Remains of Edith Finch, ha confermato la sua presenza al Tokyo Game Show 2025 con uno s howcase digitale che si ... Secondo msn.com