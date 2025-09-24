Annalisa sotto accusa | ha copiato spudoratamente Raffaella Carrà? Scoppia il caso

Nel pieno del successo del suo tour, con un tris di sold out a Jesolo, Milano e Torino, Annalisa ha sorpreso i fan rivelando la copertina e la tracklist del suo nuovo album Ma Io Sono Fuoco. Ma insieme all’entusiasmo è esplosa anche una polemica che in queste ore sta infiammando il web. A scatenarla è stato Angelo Perrone, per anni vicino a Raffaella Carrà, che ha notato troppe somiglianze tra l’estetica scelta da Annalisa per promuovere il suo disco e quella dell’indimenticabile icona della tv italiana. Nelle immagini pubblicitarie, infatti, la cantante appare con un vistoso copricapo di strass che – secondo Perrone – sarebbe un chiaro rimando agli outfit di Raffaella a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. 🔗 Leggi su Donnapop.it

