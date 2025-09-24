Annalisa l’abito armatura scintillante con balaclava anticipa Ma io sono fuoco

Da E poi siamo finiti nel vortice sono passati ormai due anni: due anni scorsi rapidamente, costellati da performance mozzafiato, tormentoni ed enormi successi. Una nuova fase, però, sta per iniziare nella carriera splendente di Annalisa ed i presupposti dell'ennesimo trionfo ci sono già tutti, a partire dal nome dell'album in uscita, il nono. Emblematico come mai prima, è Ma io sono fuoco il titolo scelto dalla cantautrice ligure per l'inedito progetto discografico che verrà lanciato quest'autunno: cosa ci attende, oltre a fiamme e scintille? Ce lo ha anticipato proprio lei, con degli scatti sensuali che la ritraggono su di un letto avvolta in un abito che ha tutta l'aria di essere un'armatura ultra glamour.

