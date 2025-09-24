Anna morta a 6 mesi dopo un incidente | 23enne patteggia due anni patente ritirata per un anno e mezzo
Bergamo, 24 settembre 2025 - Aveva solo un mese e mezzo la piccola Anna Greco: morì sei mesi dopo l'incidente in auto con mamma Antonella e papà Francesco, di Fontanella. L’episodio il 25 febbraio 2024, a Strozza. Era una domenica. Al volante della vettura un 22enne che invase la corsia opposta provocando lo schianto in cui le vetture presero fuoco. Questa mattina il giovane (assistito dagli avvocati Tanfulla e Lombardo) ha patteggiato due anni, con la pena sospesa. La patente gli è stata ritirata per un anno e mezzo. La piccola e i genitori erano su una Fiat Tipo e viaggiavano verso la Valle Imagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: anna - morta
Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano: chi era la coppia morta nell’incidente aereo a Brescia
Chi era Anna Maria De Stefano, la donna morta sull’ultraleggero precipitato sull’autostrada a Brescia
La nota ristoratrice Anna Maria De Stefano morta nell'incidente aereo
È morta Anna Orsini, l'anziana investita da un'auto in retromarcia La tragedia a Vetralla - facebook.com Vai su Facebook
#montevergine, morta Anna Befà: addio alla storica venditrice al Santuario - X Vai su X
Anna morta a 6 mesi dopo un incidente: 23enne patteggia due anni, patente ritirata per un anno e mezzo; Il padre della ragazza morta sul catamarano: Anna non doveva trovarsi lì | Era senza contratto, assoldata dallo skipper per una prova; Bimba di 6 mesi morì dopo un incidente stradale, si cerca un accordo con l’assicurazione.
Anna Greco, bimba di 6 mesi morta nell'incidente: le auto in fiamme e l'accusa di omicidio stradale per un 23enne - Un automobilista di 23 anni ha patteggiato due anni di reclusione, con pena sospesa, oggi in tribunale a Bergamo per l'incidente nel quale era ... msn.com scrive
Bergamo, provocò la morte di una bambina di sei mesi in un incidente: patteggia una pena di due anni - L’automobilista di 23 anni guidava l’auto che si scontrò nel febbraio del 2024 con quella su cui viaggiava la piccola con i suoi genitori ... Come scrive milano.repubblica.it