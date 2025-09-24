Bergamo, 24 settembre 2025 - Aveva solo un mese e mezzo la piccola Anna Greco: morì sei mesi dopo l'incidente in auto con mamma Antonella e papà Francesco, di Fontanella. L’episodio il 25 febbraio 2024, a Strozza. Era una domenica. Al volante della vettura un 22enne che invase la corsia opposta provocando lo schianto in cui le vetture presero fuoco. Questa mattina il giovane (assistito dagli avvocati Tanfulla e Lombardo) ha patteggiato due anni, con la pena sospesa. La patente gli è stata ritirata per un anno e mezzo. La piccola e i genitori erano su una Fiat Tipo e viaggiavano verso la Valle Imagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anna morta a 6 mesi dopo un incidente: 23enne patteggia due anni, patente ritirata per un anno e mezzo