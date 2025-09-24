Anna morta a 6 mesi dopo un incidente | 22enne patteggia due anni patente ritirata per un anno e mezzo

Bergamo, 24 settembre 2025 - Aveva solo un mese e mezzo la piccola Anna Greco: morì sei mesi dopo l'incidente in auto con mamma Antonella e papà Francesco, di Fontanella. L’episodio il 25 febbraio 2024, a Strozza. Era una domenica. Questa mattina un 22enne (assistito dagli avvocati Tanfulla e Lombardo) ha patteggiato due anni, con la pena sospesa. La patente gli è stata ritirata per un anno e mezzo. La piccola e i genitori erano su una Fiat Tipo e viaggiavano verso la Valle Imagna. Il 22enne, invece, si stava dirigendo verso Villa d'Almè. Lui e il padre della piccola non avevano riportato gravi ferite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anna morta a 6 mesi dopo un incidente: 22enne patteggia due anni, patente ritirata per un anno e mezzo

