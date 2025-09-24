Galleria d’arte La Fonderia è lieta di presentare "Animae Salvae", mostra personale di Giuseppe Barilaro, che sarà inaugurata sabato 4 ottobre alle ore 18 e sarà visitabile fino al 22 novembre 2025. Curata dal gallerista Niccolò Mannini con il contributo critico della curatrice Elisa Perissinotti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it