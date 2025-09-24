Animae Salvae mostra personale di Giuseppe Barilaro

Firenzetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Galleria d’arte La Fonderia è lieta di presentare "Animae Salvae", mostra personale di Giuseppe Barilaro, che sarà inaugurata sabato 4 ottobre alle ore 18 e sarà visitabile fino al 22 novembre 2025. Curata dal gallerista Niccolò Mannini con il contributo critico della curatrice Elisa Perissinotti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: animae - salvae

Animae Salvae, mostra personale di Giuseppe Barilaro; I Moti dell'Anima: dal 3 Ottobre al Bastione S. Giacomo la mostra di Giko; I missionari che compravano e deportavano i bambini dall'Africa. Una mostra racconta la storia.

Una personale di Fabrizio Bellomo in mostra a Tirana - L'Istituto Italiano di Cultura di Tirana presenta la mostra personale dell'artista multidisciplinare Fabrizio Bellomo intitolata 'Abito mari'. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Animae Salvae Mostra Personale