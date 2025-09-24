Angelo Catanzaro Oltre i limiti | da Torino a Roma con un triciclo a pedalata assistita
Ottocento km in triciclo a pedalata assistita da Torino a Roma, per accendere i riflettori sui diritti delle persone con disabilità. E’ l’impresa portata a termine da Angelo Catanzaro, consigliere comunale torinese e attivista per i diritti delle persone con disabilità, affetto da paralisi spastica, che ha scelto di trasformare la fatica di un viaggio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
