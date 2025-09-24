Angelo Catanzaro Oltre i limiti | da Torino a Roma con un triciclo a pedalata assistita

Lidentita.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottocento km in triciclo a pedalata assistita da Torino a Roma, per accendere i riflettori sui diritti delle persone con disabilità. E’ l’impresa portata a termine da Angelo Catanzaro, consigliere comunale torinese e attivista per i diritti delle persone con disabilità, affetto da paralisi spastica, che ha scelto di trasformare la fatica di un viaggio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

angelo catanzaro oltre i limiti da torino a roma con un triciclo a pedalata assistita

© Lidentita.it - Angelo Catanzaro “Oltre i limiti”: da Torino a Roma con un triciclo a pedalata assistita

In questa notizia si parla di: angelo - catanzaro

Giro d'Italia in triciclo per i diritti dei disabili: tappa genovese per Angelo Catanzaro

Angelo Catanzaro, 800 km in triciclo da Torino a Roma

Da Torino a Roma con un triciclo a pedalata assistita: l’assessore Carretta omaggia Angelo Catanzaro per “Oltre i limiti”; ‘Oltre i limiti’, la Uilp accoglie Angelo Catanzaro nella tappa conclusiva in Piazza Montecitorio a Roma; Il viaggio oltre i limiti di Angelo Catanzaro, 800 km in triciclo da Torino a Roma.

“Oltre i limiti”: arriva ad Asti il viaggio di Angelo Catanzaro da Torino a Roma in triciclo per l’inclusione delle persone con disabilità - Domenica 7 settembre l’incontro alla Casa del Popolo con il consigliere comunale torinese malato di paralisi spastica ... Si legge su lavocediasti.it

angelo catanzaro oltre limitiAngelo Catanzaro, 800 km in triciclo da Torino a Roma - (LaPresse) 'Oltre i limiti' è il viaggio che, con un triciclo a pedalata assistita, ha portato Angelo Catanzaro da Torino a Roma, proprio ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Angelo Catanzaro Oltre Limiti