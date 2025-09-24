Andrea Di Nino morto in carcere a Viterbo i fratelli | Chiesta l' archiviazione per omicidio ma non ci fermiamo
“Chiesta l'archiviazione del procedimento per omicidio volontario”. Lo fanno sapere i fratelli di Andrea Di Nino, il detenuto morto il 21 maggio 2018 nel carcere di Mammgialla a Viterbo. La procura aveva aperto il fascicolo, a carico di ignoti, dopo le indagini difensive di parte civile.La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
