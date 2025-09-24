Andrea D’Amico e Daniele Daino a Stile Tv su Milan- Napoli

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea D’Amico, agente di Lorenzo Insigne. “Milan-Napoli? E’ presto per dire che Napoli e Milan saranno le due candidate allo Scudetto, ci sono ancora tantissimi punti in palio e tante variabili. Ma, l’esperienza dei due allenatori che hanno vinto moltissimo sapranno condurre le squadre molto bene per arrivare all’obiettivo finale. Anche la Juventus che sembrava un oggetto misterioso, ma ha dimostrato di aver organizzato una squadra molto competitiva per cui dico che Juventus, Napoli, Milan e Inter animeranno il campionato, c’è da capire anche cosa faranno le romane e poi c’è l’Atalanta come outsider. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

