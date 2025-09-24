Ancora un crollo Pino si schianta in via Baracchini

Ancora pioggia, ancora alberi che non reggono il peso del maltempo, del terreno annegato in poco tempo da troppa acqua o del caldo estremo. L’ultima bomba di legno era caduta il 21 agosto scorso, poco più di un mese fa, in piazza Acciaioli al Galluzzo: il ramo di un platano del diametro di 24 centimetri centrò in pieno il piede di una passante che, poi, subì l’amputazione di un dito. Alle 23.40 di lunedì, dopo gli oltre 40 millimetri di pioggia caduti in un’ora su Firenze è andato in scena il bis, in via Baracchini a Novoli. Stavolta a cadere al suolo è stato un pino presente in un’area privata e non di proprietà del Comune che si è abbattuto su un furgone parcheggiato all’interno di un’area di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora un crollo. Pino si schianta in via Baracchini

In questa notizia si parla di: crollo - pino

