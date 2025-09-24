Ancora non lo dicono ma eccoli insieme Elisabetta Canalis e il famoso sportivo scoop di fine estate
Da qualche settimana l’attenzione dei rotocalchi è catturata da un nuovo possibile amore che intreccia sport, televisione e mondanità. I protagonisti sono due volti noti del piccolo schermo: lui ex atleta che si sta costruendo una carriera da attore, lei icona di eleganza e showgirl amatissima dal pubblico. Una storia che fino a poco tempo fa sembrava soltanto un sussurro di corridoio, ma che oggi inizia ad assumere contorni più concreti. I social network sono stati il primo indizio: foto e video pubblicati da entrambi in location identiche, ma mai insieme nello stesso scatto. Una strategia che ha incuriosito i fan e alimentato il chiacchiericcio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
