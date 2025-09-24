Ancora lavori alla rete idrica un mese di divieti di sosta in centro

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Ghibellina, Citarella, Centonze e complanare nord del viale Europa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

