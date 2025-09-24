Ancora caos in Italia Pro Pal bloccano tutti i treni a Torino | cosa sta succedendo!

Una serata di tensione ha attraversato Torino, dove migliaia di manifestanti hanno preso parte a un corteo in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. La mobilitazione, partita da piazza Castello, si è conclusa con l'occupazione dei binari della stazione di Porta Susa, provocando gravi disagi alla circolazione ferroviaria. L'occupazione dei binari e i disagi ai treni. Intorno alle 20, un gruppo di manifestanti ha trovato un accesso aperto ed è entrato nella stazione, salendo sulle banchine e fermando la partenza di un treno regionale pronto a muoversi. Durante l'azione, sulle pareti e sui binari sono comparse scritte come "Morte al sionismo" e "Leonardo sparati", con riferimento all'azienda accusata dai manifestanti di sostenere militarmente Israele.

