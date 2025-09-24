E’ il primo turno infrasettimanale di campionato – l’altro è fissato prima di Pasqua – e per la quarta giornata l’Ancona affronta in casa e in notturna il San Marino degli ex Gulinatti e Useini. Per la squadra del Titano tre partite e altrettante sconfitte, a L’Aquila, nel recupero contro il Termoli, e contro l’Ostiamare. Un inizio terribile, per il San Marino che, però, nella classifica di valore di rosa secondo Transfermarkt è la sesta realtà del girone. Attenzione, dunque, all’ostacolo di stasera, perché i peccati d’euforia possono costare cari. I dorici vengono da due vittorie consecutive nelle ultime due trasferte, la partita d’esordio coincisa con il ko contro l’Ostiamare, primo in classifica a punteggio pieno, è stata archiviata come un incidente di percorso, la squadra di Maurizi in queste tre gare non ha mai deluso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, le distrazioni sono vietate. A caccia della prima vittoria in casa