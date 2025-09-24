Anche per Samsung Galaxy A36 è tempo di One UI 8 e Android 16

Tuttoandroid.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Corea del Sud è arrivata la notizia del rilascio di One UI 8 per Samsung Galaxy A36. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

anche per samsung galaxy a36 232 tempo di one ui 8 e android 16

© Tuttoandroid.net - Anche per Samsung Galaxy A36 è tempo di One UI 8 e Android 16

In questa notizia si parla di: samsung - galaxy

I prezzi dei display di Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 fanno davvero paura

Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic

Samsung ufficializza la One UI 8 Watch per Galaxy Watch Ultra dopo il rollout a sorpresa

Sconti, extra sconti, coupon, regali e cashback: che offerte sul Samsung Shop Online; Recensione del Samsung Galaxy A36 5G - smartphone economico che si concentra sulla sicurezza e sulla qualità.

Samsung presenta ufficialmente Galaxy A56, A36 e A26, con l'IA al centro di tutto - Nel corso delle ultime ore Samsung ha presentato ufficialmente i nuovi modelli Galaxy A56, A36 e A26, particolarmente incentrati sull'intelligenza artificiale. Secondo multiplayer.it

Samsung Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G e Galaxy A26 5G: ecco i nuovi serie A con Galaxy AI avanzata - Samsung ha presentato la sua nuova lineup di smartphone di fascia media, composta dai modelli Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G e Galaxy A26 5G. Segnala hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Galaxy A36 232