Opere uniche al mondo e un visitatore d'eccezione. Il presidente Sergio Mattarella il 3 ottobre ammirerà al Castello Visconteo l'esposizione degli arazzi dedicati alla battaglia di Pavia, momento culminante delle celebrazioni dedicate a un evento storico che cambiò la storia d'Italia e d'Europa. I sette arazzi monumentali furono tessuti tra gli anni 1528-1531 dalla manifattura fiamminga di Jan e Willem Dermoyen su disegni di Bernard van Orley. Lo scopo era anche pratico: illustrare l'andamento della battaglia e celebrare la vittoria delle truppe imperiali di Carlo V d'Asburgo sull'esercito francese guidato da re Francesco I di Valois. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche Mattarella a Pavia per gli arazzi della battaglia