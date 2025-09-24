Il contributo richiesto alle banche sugli extraprofitti? "Senza bullizzare nessuno – ha chiarito ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti –, è giusto che in qualche modo tutti diano un contributo. Senza fare delle crociate, ci metteremo al tavolo con loro come negli anni scorsi, sicuramente troveremo il modo affinché tutti quanti, specie chi ha più possibilità, possano contribuire a questo sollievo fiscale." Poi sulla manovra, ha chiarito: "L’obiettivo è ridurre l’imposizione fiscale in generale. Vorrei notare che se avessimo avuto uno spread a 250 oggi invece che a 80, il costo degli interessi si sarebbe mangiato non solo qualsiasi possibilità di ridurre le imposte ma addirittura anche la possibilità di finanziare un peso importante come la Sanità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Anche le banche daranno un contributo. Il nostro obiettivo resta la pace fiscale"