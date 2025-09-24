Amici per le armi | come e perché si rafforzano i rapporti militari tra India e Israele
Lo scorso maggio, quando India e Pakistan erano arrivate ad un passo dalla guerra, i riflettori dell’ industria della Difesa di Israele si accendevano sulle contese valli himalayane. Non solo perché le forze armate di Delhi stavano utilizzando diverse armi di fabbricazione israeliana, a partire dall’ Harop, un drone suicida progettato per librarsi sopra un’area bersaglio per lunghi periodi prima di colpire senza esitazione. Ma anche – e soprattutto – perché l’aumento delle tensioni tra il governo indiano e la controparte pakistana rappresenta una ghiottissima manna dal cielo per gli armatori di Tel Aviv. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: amici - armi
Più della sfilata di armi e soldati conta lo stuolo di leader amici accorsi: è l’esibizione di potenza geopolitica del Dragone, che si è intestato la guida del sud globale. Tra accordi economici e arsenali (anche nucleari) pieni, la sfida agli USA è lan... - X Vai su X
Viste le 30 mila visualizzazioni del reel del 2 settembre con la mitica "Armi e brio", vi proponiamo oggi "Inno Battaglione San Marco" Buona visione a tutti Amici! - facebook.com Vai su Facebook