Lo scorso maggio, quando India e Pakistan erano arrivate ad un passo dalla guerra, i riflettori dell’ industria della Difesa di Israele si accendevano sulle contese valli himalayane. Non solo perché le forze armate di Delhi stavano utilizzando diverse armi di fabbricazione israeliana, a partire dall’ Harop, un drone suicida progettato per librarsi sopra un’area bersaglio per lunghi periodi prima di colpire senza esitazione. Ma anche – e soprattutto – perché l’aumento delle tensioni tra il governo indiano e la controparte pakistana rappresenta una ghiottissima manna dal cielo per gli armatori di Tel Aviv. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Amici per le armi: come e perché si rafforzano i rapporti militari tra India e Israele